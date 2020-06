OCCUPAZIONE

ROVIGO Il Polesine sembra aver retto meglio di altre province all'urto della crisi. Un'affermazione da prendere con le molle per vari motivi. Primo su tutti il fatto che 1.600 posti di lavoro persi sono comunque una mazzata, soprattutto per un territorio già fragile come la provincia di Rovigo. Poi, perché il fatto che altre realtà stiano soffrendo di più non è di per sé affatto consolatorio. Infine, anche perché non si sa quale sarà davvero l'impatto della crisi in Polesine, almeno fino a settembre. Per quanto riguarda l'immagine della situazione attuale, Veneto Lavoro ha aggiornato al 14 giugno i dati sulle ripercussioni della crisi Covid-19 sul mercato del lavoro regionale. Tra il 23 febbraio e il 14 giugno l'emergenza Covid-19 ha comportato in Veneto la perdita di circa 65mila posti di lavoro dipendente tra mancate assunzioni e rapporti di lavoro cessati, un dato corrispondente al 3% dell'occupazione dipendente complessiva. Tuttavia, si spiega, «dai dati relativi al mese di maggio e alla prima quindicina di giugno si ricavano segnali incoraggianti. In particolare risulta avviata una progressiva riduzione del differenziale nel numero di assunzioni tra 2019 e 2020: -34% in maggio e -31% nella prima parte di giugno mentre tra il 23 febbraio e il 3 maggio la variazione negativa era stata quasi doppia (-61%). Grazie alla parallela (e in parte speculare) contrazione delle cessazioni, il saldo occupazionale è tornato positivo in maggio (+3.400) e ancor di più nella prima metà di giugno, avvicinandosi a quello registrato nell'identico periodo dell'anno precedente: +17.600 nella prima metà di giugno 2020 contro +23.500 nella prima metà di giugno 201)».

IL DATO PROVINCIALE

E nell'ultimo aggiornamento il Polesine risulta la provincia meno colpita, con un bilancio di circa -1.600 posizioni di lavoro in meno rispetto al 2019: a Venezia si è registrata una perdita di oltre 29mila posti di lavoro, -17mila a Verona , -6.700 a Padova, -4.700 a Treviso, -4.200 a Vicenza, -1.900 a Belluno. Nel 2019, al 14 giugno, il bilancio fra cessazioni e assunzioni era in positivo di 1.115, mentre quest'anno, in negativo di -564. Questo, soprattutto per effetto del minor numero di nuovi contratti, 3.465 a fronte di 5.925, perché i contratti terminati sono state invece inferiori, 4.029 rispetto a 4.810. Il segretario generale della Cgil polesana Pieralberto Colombo sottolinea come, «in un quadro di sofferenze generalizzate, affidarsi alla sospensione dei licenziamenti e al sostegno agli ammortizzatori sociali ha evitato che la tempesta si abbattesse in proporzioni ancora maggiori. Alla faccia di chi ha voluto strumentalmente parlare di assistenzialismo: in una fase di emergenza sono necessari interventi urgenti. I numeri di Rovigo sono la conseguenza della conformazione del suo mercato occupazionale, diverso per esempio da quello più incentrato sul turismo di Venezia o Belluno, ma anche di uno sviluppo industriale diverso di altre aree del Veneto. Il punto ora è capire cosa accadrà quando si supererà la data del 16 agosto, termine della sospensione dei licenziamenti e potrebbe scoppiare una vera e propria bolla di persone che potrebbero trovarsi a perdere il lavoro».

AUTUNNO CALDO

Un autunno caldo rischia di essere tristemente prevedibile. «Speriamo aggiunge Colombo di non esserci già dimenticati quello che è emerso con evidenza in questi mesi, che doveva insegnarci qualcosa. Fra l'altro, in questo momento in Polesine molti settori, compreso il metalmeccanico stanno lavorando a ritmi superiori alle aspettative, ma bisogna vedere se è solo una coda di ripresa di vecchi ordini rimasti in sospeso».

Francesco Campi

