IL LAVORO NELLE IMPRESE

ROVIGO Nel calo generalizzato di posti di lavoro in questi difficili mesi tormentati dalla pandemia, il Polesine continua a tenere meglio di altre realtà, con una sorta di resilienza che sembra frutto della sua storica fragilità. Gli effetti sono comunque pesanti e, soprattutto, si potranno valutare a pieno solo nel medio periodo, ma per il momento dal punto di vista dell'occupazione sono decisamente contenuti, perché i posti di lavoro in meno rispetto a un anno fa sono appena 280. E questo nonostante la brusca frenata delle assunzioni, che nel periodo gennaio-novembre sono state oltre 3mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, 25.246 rispetto a 28.339, con una flessione pari all'11%.

CONTRATTI NON RINNOVATI

Parallelamente, infatti, si sono interrotti anche i flussi delle cessazioni dei contratti, 21.773 nei primi 11 mesi di quest'anno rispetto alle 24.586 dell'anno scorso, quindi 2.813 in meno. Questo è quanto emerge dai dati mensili di Veneto lavoro, che comunque specifica nella propria elaborazione come «le misure assunte dal Governo specificatamente in materia di lavoro, prime fra tutte il blocco dei licenziamenti per motivo oggettivo e la parallela estensione della cassa integrazione a buona parte della platea di lavoratori dipendenti, prorogati fino a marzo 2021, costringono a una estrema cautela nel valutare gli andamenti del mercato del lavoro, che ne sono fortemente condizionati, e riducono la possibilità di un confronto corretto con ciò che è successo nel passato».

DATI DI VENETO LAVORO

Nel mese di novembre in Veneto si è registrato un saldo occupazionale negativo per circa 2.350 posizioni di lavoro dipendente, un dato molto simile a quello dello scorso anno, -2.648. Questo per effetto di un calo del 22% delle assunzioni e di un quasi analogo calo delle cessazioni, -21%. Da gennaio a novembre la differenza fra assunzioni e cessazioni dà invece un risultato positivo, +20.180, ma si tratta di meno della metà posti di lavoro guadagnati lo scorso anno, quando nello stesso periodo il saldo occupazionale era stato di +50.966. A livello regionale, quindi una prima stima dell'impatto del Covid, tra mancate assunzioni e rapporti di lavoro cessati, è di circa 37mila posti di lavoro persi rispetto al 2019.

DONNE PENALIZZATE

«Sul fronte delle assunzioni si rimarca nell'analisi a livello regionale di Veneto Lavoro - le più penalizzate risultano le donne, -26%, e i giovani, -28%, non a caso categorie molto coinvolte nel lavoro stagionale. Il turismo è il settore più colpito, nel quale si concentra il 39% della perdita occupazionale complessiva, pari a circa 14mila posizioni di lavoro. Perdite significative, nell'arco del 2020, si registrano anche nel metalmeccanico (-5.000), nella logistica (-3.300), nel commercio all'ingrosso (-2.200) e al dettaglio (-2.100) e nell'occhialeria (-1.400). Nel mese di novembre, per effetto degli andamenti stagionali, chiudono con segno meno l'agricoltura, -1.700, e i servizi turistici, -3.200».

POLESINE MENO PENALIZZATO

Tutte le province a novembre fanno registrare un calo delle assunzioni rispetto allo scorso anno. Il Polesine ha la contrazione minore, seguito, un po' a sorpresa, da Venezia, -16%, poi da Vicenza con -20%, Padova e Treviso con -21, Verona con -28%, mentre Belluno addirittura -40%, frutto evidentemente delle difficoltà della stagione turistica invernale. Il saldo fra assunzioni e cessazioni è negativo ovunque, tranne che a Padova e Vicenza (+445), ed è comunque in linea con quello dell'anno scorso, con l'eccezione di Belluno dove si è passati dai +445 di novembre 2019 ai -192 di quest'anno. Generalizzato anche il calo degli ingressi in disoccupazione, per l'effetto congiunto delle misure di salvaguardia dei posti di lavoro, delle limitazioni agli spostamenti e dell'aumento degli scoraggiati che hanno proprio rinunciato a cercare un lavoro. Tra gennaio e novembre di quest'anno, infatti, le dichiarazioni di immediata disponibilità sono diminuite del 17%, passando da 133mila del 2019 a 110mila. E, solo a novembre, la flessione è stata del 30%.

Francesco Campi

