IL PRIMO CASO

OCCHIOBELLO Anche Occhiobello ora non è più isola felice. È notizia di ieri infatti il primo contagio da Covid-19 nella cittadina sulle sponde del Po e l'aggiornamento è arrivato proprio dal primo cittadino Sondra Coizzi: «Una persona di Occhiobello è risultata positiva al test del Covid-19. Assicuro che sono state attivate le procedure previste dal protocollo per coordinare l'attività di controllo, pertanto verranno contattate dall'Ulss le persone che sono state a diretto contatto con la persona risultata positiva al test. Invito la cittadinanza a non procurare inutili allarmismi, ma a collaborare in maniera rigorosa per rispettare le disposizioni».

LA RACCOMANDAZIONE

Al momento non si conoscono le generalità della persona coinvolta: «Raccomando nuovamente di rimanere in casa e di uscire solo per comprovate e motivate esigenze lavorative, di salute e per stretta necessità», conclude il sindaco. Nel frattempo, i più giovani sono chiamati a esprimersi e condividere le emozioni vissute durante questa emergenza. Il progetto Ora tocca a me invita i bambini della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria a usare diverse forme artistiche ed espressive per disagi, difficoltà ma anche opportunità riscoperte in queste settimane. «Desideriamo affrontare e condividere i temi dell'emergenza sanitaria che hanno coinvolto in questo periodo anche i nostri giovanissimi alunni spiega l'assessore alla Cultura Lorenza Bordin -, invitandoli a pensare che ora tocca a loro perché possono davvero fare qualcosa». Il tema è «Io, la mia famiglia, il mio paese e il coronavirus» che, a seconda delle fasce di età, potrà essere realizzato con tecniche diverse. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, è richiesta la creazione di un'opera grafico-pittorica. Per la realizzazione è consentito l'utilizzo di qualsiasi tecnica a libera scelta (disegno con matite, pastelli, tempera, acquerelli, collage, tecniche miste). Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie, è richiesta la scrittura di una poesia, racconto o storia vissuta, sul tema proposto. La realizzazione è consentita esclusivamente in formato elettronico (Word, pdf) assieme a una nota autobiografica dell'autore. Tutti gli elaborati saranno pubblicati nel sito del Comune.

