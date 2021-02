AULE CHIUSE

OCCHIOBELLO Medie ed elementari in quarantena ad Occhiobello. Torna l'allarme contagi da coronavirus. Nel territorio della sinistra Po si attiva la didattica a distanza e si sospendono le attività in presenza per alcune classi, alla luce di casi di positività al Covid riscontrati nei giorni scorsi. La situazione ad Occhiobello attualmente è questa: sono entrati in quarantena gli alunni della classe terza B della scuola secondaria di primo grado di via Amendola a Santa Maria Maddalena.

CONTAGIO RISCONTRATO

È stata infatti riscontrata nei giorni scorsi la positività di un alunno all'interno della terza B, classe per la quale da sabato 13 febbraio è stata attivata la didattica a distanza. A comunicarlo è una circolare del dirigente scolastico Salvatore Madaghiele. Domani, alle 15, tutti gli alunni della terza B, i loro docenti e gli operatori scolastici saranno sottoposti a test rapido da parte del personale dell'Ulss 5, nel plesso di via Amendola, ingresso auditorium. In isolamento per un caso di positività anche la quarta B del plesso di via King, il dipartimento di Prevenzione della Ulss 5 entro 72 ore programmerà una prima seduta di esecuzione dei tamponi. Gli alunni, posti in quarantena preventiva dall'autorità sanitaria, devono restare a casa e non entrare in contatto con nessuno al di fuori dei già conviventi, soprattutto con persone a rischio.

TEST RAPIDI

Una volta avuti gli esiti dei test rapidi, sarà l'Ulss a comunicare alle famiglie i protocolli da seguire per evitare la diffusione del virus e le procedure di isolamento che normalmente sono individuali cioè riguardano solo l'alunno a contatto con un positivo e non includono i genitori.

In base alle nuove disposizioni ministeriali, l'eventualità della chiusura della scuola verrà valutata in base alla grandezza del focolaio, mentre la ripresa delle lezioni sarà possibile solo dopo 10 giorni di isolamento e tampone negativo.

Roberta Paulon

