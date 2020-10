OBBLIGO DI MASCHERINE

ROVIGO Sarà una fiera in maschera quella che sta per arrivare in città. L'incalzare della pandemia e l'inasprirsi delle regole anti-Covid a livello nazionale, nei prossimi giorni, detterà infatti le regole anche per la tanto attesa Fiera d'Ottobre. Rovigo, a differenza delle province limitrofe, ha deciso di mandare in onda comunque il consueto appuntamento con bancarelle e luna park. Il Bando per l'organizzazione dell'evento è stato vinto da Confipo, da giorni al lavoro per gestire il piano di sicurezza per l'arrivo delle bancarelle in città. Il sindaco Gaffeo ha spiegato che, per il momento, le regole per quanto riguarda l'uso della mascherina non sono cambiate: è obbligatorio indossarla all'aria aperta nel caso di assembramenti. Essendo dunque la fiera un evento solitamente molto frequentato, vi sarà l'obbligo di indossarla con pesanti sanzioni per i trasgressori. Raccomandazione, quest'ultima che, tra laltro, arriva dallo stesso Governo visto l'impennata del numero di contagi, giunti ieri allo stesso livello di metà aprile.

L'ORGANIZZAZIONE

Per quanto concerne la realizzazione della fiera d'ottobre però non è ancora detta l'ultima parola. Anche se infatti la macchina organizzatrice è già stata attivata, il Comune sta attendendo il nuovo Dpcm. «Tutto dipenderà dalle disposizioni che arriveranno in merito allo svolgimento degli eventi, come appunto la fiera spiega l'assessore al Commercio e alla Sicurezza Patrizio Bernardinello - La situazione è in continua evoluzione, non si può certo fingere che non ci sia un'emergenza. I contagi sono in aumento, la pandemia è presente e potrebbero arrivare nuove restrizioni». La volontà del Comune, assicura il numero uno del Commercio, è comunque quello di assicurare lo svolgimento della fiera: «Quali regole varranno nello specifico per gli ambulanti e i frequentatori non è possibile, al momento, indicarle con precisione. Sicuramente sarà previsto l'uso della mascherina in caso di assembramenti, ma potrebbero arrivare anche indicazioni più stringenti».

I COMMERCIANTI

Incerto, per il momento, anche il numero di bancarelle che arriveranno. Qualcuno infatti dei circa 300 ambulanti titolari delle postazioni potrebbe decidere di non partecipare alla fiera a causa del peggioramento dell'emergenza. Nel frattempo, i locali della città guardano con timore l'arrivo della stagione invernale: il crescere del numero dei contagi potrebbe infatti peggiorare ulteriormente la frequentazione dei luoghi pubblici, con un calo del numero di clienti di bar e ristoranti. Una vera e propria tragedia per il settore, con incassi già ridotti durante la pausa pranzo dallo smart-working e la difficoltà ad utilizzare i plateatici nella stagione fredda.

NUOVE APERTURE

Un barlume di speranza però è apparso, in questi giorni, lungo le vie del centro storico, dove sono spuntati due cartelli di nuove aperture di locali, segno che l'ottimismo in centro a Rovigo non manca. Il centro, merito anche delle mostre del Roverella, sembra far gola a nuove attività imprenditoriali. A dettare le regole però, ameno per quanto riguarda l'inverno, sarà l'andamento della pandemia ancora purtroppo in atto.

Roberta Merlin

