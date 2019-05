Nuovo terminal dei bus, Rovigo attende le Ferrovie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO TERMINALROVIGO Si dovrà attendere ancora qualche settimana per il trasloco della stazione delle corriere da piazza Cervi allo scalo merci della vicina stazione dei treni. Il ritardo è causato dalle Ferrovie dello Stato, perché non hanno ancora inviato al Comune la planimetria relativa all'area che sono intenzionati ad affittare per realizzarvi il nuovo piazzale per il trasporto pubblico. Ci avevano già provato i passati assessori all'Urbanistica delle giunte Merchiori (centrosinistra), Piva (centrodestra) e Bergamin (centrodestra),...