IL RITORNO DEL CIRCO

ROVIGO «Eccoci pronti a una nuova accoglienza», commenta la presidente della Casa di Abraham Susanna Carlesso dopo il ritorno del circo Busnelli Niuman nel parco retrostante la struttura nelle campagne di via Stopazzine. «Confesso che avevo nostalgia di loro: ero andata a trovarli a Verona ed erano veramente felici perché stavano facendo il loro lavoro, il mestiere che sicuramente i circensi hanno nel Dna». Ma a Verona è arrivato anche il nuovo stop alla famiglia circense, a causa delle restrizioni dettate contro la pandemia. La tappa a Sona di Verona era seguita a quella a Lendinara. Poi, il ritorno a Grignano: «Sicuramente - continua Carlesso - ci sarà chi è contrario, ma per noi l'accoglienza è a 360 gradi». Al seguito degli artisti ci sono pony, cammelli, lama, cani dalmata e animali da cortile: chi volesse aiutarli può portare fieno, pane e verdure.

BLOCCATI DAL LOCKDOWN

Lo spettacolo viaggiante aveva incontrato La Casa di Abraham quando era rimasto bloccato in Polesine già lo scorso febbraio, ritrovandosi nell'area commerciale di Borsea senza incassi e cibo. Ma subito la solidarietà di privati e associazioni locali come Bandiera gialla, Coldiretti e la parrocchia di don Silvio Baccaro aveva sostenuto la famiglia circense. Attiva nel capoluogo tra Borsea e Grignano, la comunità Casa di Abraham dà accoglienza e offre percorsi di reinserimento alle persone che affrontano periodi di difficoltà. E negli ultimi mesi, fino a giugno, aveva accolto nel parco anche il circo Busnelli Niuman, poi ripartito per gli spettacoli tra Emilia e Veneto. Ma ora i numeri in risalita della pandemia hanno fermato ancora gli spettacoli.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

