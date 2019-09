Nuovo segretario e valzer di dirigenti per far ripartire la macchina comunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO NODARIROVIGO «Il mio auspicio è che sia una persona professionale e preparata, che sappia trovare soluzioni funzionali alla giunta. Che non sia rigida, ma sappia dare risposte per il bene dei cittadini, lavorando in rapidità». A dirlo è Nadia Romeo, presidente del Consiglio comunale, riferendosi al futuro segretario generale, una figura fondamentale per il funzionamento dell'Amministrazione e che Rovigo ha perduto con l'addio di Maria Cristina Cavallari. Dopo tre anni, arrivata all'inizio dell'ex giunta Bergamin, Cavallari è...