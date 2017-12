Nuovo regolamento edilizio, entro maggio il varo definitivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROFILO NORMATIVOROVIGO Dopo vent'anni, il Comune si appresta a cambiare il regolamento edilizio. Dal prossimo anno, chi costruirà o ristrutturerà un edificio in città dovrà rispettare nuove regole. Il vecchio piano edilizio, aggiornato nel lontano 1998, andrà infatti in pensione per fare spazio a nuove regole condivise con gli altri comuni veneti. NUOVE REGOLEIl sindaco Massimo Bergamin e l'assessore all'Urbanistica Federica Moretti hanno annunciato la partecipazione al tavolo tecnico regionale, coordinato dall'Anci Veneto, per...