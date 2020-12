Palazzo Tassoni, patrocinando il progetto di un pulmino per l'Auser Delta Adria, si è fatto garante di una iniziativa con la nobile finalità sociale, civile e solidale di fornire all'associazione un veicolo per il trasporto di disabili e anziani. Il pulmino è stato messo a disposizione dalla società Pmg Italia in comodato d'uso ad Auser. «L'operazione si è realizzata grazie al un pool di sponsor -spiega l'assessore al sociale Sandra Moda- che di fatto hanno concretizzato un progetto, diventato una nuova realtà per la comunità». Il mezzo messo a disposizione dalla società per la mobilità garantita, attrezzato di una pedana per disabili è stato consegnato nei giorni scorsi durante una sobria cerimonia. «Appena si allenteranno le misure dell'emergenza sanitaria, ci sarà un momento significativo per la consegna delle pergamene di attestazione agli sponsor sostenitori», puntualizza Moda ringraziando, assieme al sindaco Omar Barbierato, al presidente Auser, Aldo Guido Varolo e il suo braccio destro Massimiliano Astolfi, tutte le ditte del territorio che hanno contribuito ad arricchire un servizio utile alla collettività, rendendo possibili l'avvio di nuove collaborazioni e sinergie fra enti che si traducono in attività di supporto agli anziani e disabili.

