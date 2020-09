NUOVO ORARIO

ROVIGO Tra meno di 24 ore suona la prima campanella. Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza a fine febbraio, domani alle 8 ragazze e ragazzi tornano tra i banchi (rigorosamente a posto singolo). Dopo la riorganizzazione delle aule, la predisposizione dei percorsi differenziati di accesso e uscita dal plesso per limitare gli assembramenti, a preoccupare è la viabilità. Il neo-assessore alla mobilità Patrizio Bernardinello sta lavorando intensamente, fino a tarda notte, per organizzare i compiti degli agenti di Polizia Locale per gestire il traffico. A complicare le cose, infatti, è la limitazione dei posti all'interno di autobus e corriere. Per questo sarà fondamentale fluidificare il più possibile la circolazione nei punti critici della città ed evitare così gli intasamenti.

ORARIO INVERNALE

Venerdì il comandante dei vigili urbani Alfonso Cavaliere ha approvato il programma d'esercizio del trasporto pubblico locale. Il servizio, gestito ad oltranza da Busitalia in attesa dell'indizione di un nuovo bando di affidamento, è pagato dalla Regione attraverso un sistema basato sul chilometraggio da coprire durante l'anno. Poi, spetta a Provincia e Comune gestire le corse, che in questo caso, come ogni settembre, vengono riviste per offrire il migliore servizio possibile agli studenti.

LINEA ELIMINATA

A seguito della revisione di quest'anno scolastico, per racimolare qualche chilometro in più da usare in altre tratte è stata eliminata la linea 12 che collegava la stazione dei treni con il carcere di via Calatafimi. «È stata soppressa su richiesta di Busitalia - spiega Bernardinello - su indicazione della direttrice del carcere. In precedenza quelle corse servivano per scopi precisi, come quello di fornire un mezzo di trasporto a chi è in regime di semilibertà. Però molte volte il mezzo viaggiava vuoto, per cui, terminato il suo scopo, quella linea è stata cessata». In questo modo il risparmio è di 1.445 chilometri, che si traduce in una sostanziosa economia da usare per ampliare i mezzi a disposizione di tratte ben più frequentate in orario scolastico.

PERCORSI PROTETTI

Per chi non dovesse o volesse utilizzare i mezzi pubblici, ma nemmeno l'automobile, l'Amministrazione ha provveduto negli ultimi giorni a realizzare percorsi per bici e monopattini. In appena 40 giorni, infatti, la giunta Gaffeo ha destinato 210mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade in prossimità degli istituti scolastici, nell'ottica di rendere il traffico da e per le scuole della città il più possibile green. Viale della Costituzione, via De Gasperi, via della Resistenza, per citarne alcune, sono state completamente rifatte e nel caso delle prime dotate anche di pista ciclabile. L'aumento dell'utilizzo di biciclette e altri mezzi come il monopattino elettrico hanno infatti spinto il Governo a liberalizzare la creazione di percorsi riservati alla mobilità lenta, autorizzando la realizzazione di percorsi ciclabili dove prima non era possibile.

MOBILITÀ LENTA

L'invito dell'assessore all'Istruzione Roberto Tovo nei giorni scorsi è stato quello di usare il meno possibile la macchina: «Per andare a lezione, chi può, usi il più possibile la bici o vada a piedi». Questo perché i mezzi pubblici, a causa delle restrizioni di capienza, potranno ospitare meno passeggeri e intasare la città di autovetture è un attimo. Così, l'invito a muoversi con mezzi individuali a zero impatto ambientale era importante fosse sostenuto da un piano di promozione della mobilità lenta, predisponendo le zone scolastiche della città con tutte le risorse possibili per consentire il transito in sicurezza di biciclette e altri mezzi green.

Alberto Lucchin

