SOLIDARIETÀ

ROVIGO La Festa di fine estate organizzata da Bandiera gialla nel penultimo fine settimana di settembre al pattinodromo Le Rose, dà l'aiuto concreto di 4.160 euro da destinare alle persone che vivono in situazione di disagio in Polesine. L'ultima raccolta fondi in ordine di tempo promossa dalla onlus, secondo la formula di unire spettacoli e beneficenza nello stesso evento, si somma alle precedenti sul solco tracciato da Rovigo for Rovigo, che finora ha raccolto 34.600 euro per sostenere le famiglie del territorio meno fortunate, e prima da Rovigo for Africa, che con i concerti organizzati negli anni ha già destinato 56.911 euro a progetti in Togo, Benin e Sudan di assistenza sanitaria, formazione scolastica e per costruire pozzi per l'approvvigionamento d'acqua. Bandiera gialla è attiva anche nel recupero delle eccedenze alimentari, che arrivano sulle tavole dei più bisognosi grazie alla rete di 70 associazioni di volontariato che collaborano con la onlus rodigina.

EVENTI 2021

E con la Festa di fine estate guarda già al 2021, con l'idea di organizzare al pattinodromo un festival di 7 giorni per far divertire tutte le generazioni, dai giovani agli anziani, perseguendo gli obiettivi della solidarietà e di valorizzare l'impianto sportivo in Commenda come un'arena per gli spettacoli e per la comunità cittadina. Questa versatilità l'ha dimostrata anche la serata dedicata a presentare cinque realtà sportive locali: Skating club Rovigo, Granzette calcio a 5, Rugby Rovigo Delta, Rhodigium basket e Baseball softbll club Rovigo. Gli ulteriori 4.160 euro raccolti sono il frutto del ricavato netto dagli ingressi ai concerti di The Beat shop e P-51 airplanes (venerdì 18 settembre, con 270 presenze) e degli O.I. & B. il sabato successivo (624 spettatori). Alla manifestazione hanno partecipato anche i Tanto par ridare show, Elena Berto, Aurora Albertin e Alice Pistolin della Curly band, e lo speaker Paolo De Grandis. E al contributo di oltre 4 mila euro ha partecipato anche una coppia di neo sposi, Remigio e Luisa, che hanno donato a Bandiera gialla 2.350 euro, cioè quanto avevano ricevuto dagli ospiti al loro matrimonio.

«È un risultato che ci onora e rende merito. L'introito netto di 4.160 euro, unitamente alle giacenze di cassa in essere a fine anno, saranno donati alle associazioni di volontariato collegate direttamente con le famiglie in difficoltà della nostra città e provincia tutta», spiega Davide Sergio Rossi, direttore e responsabile operativo di Bandiera gialla.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA