Nuovo contratto per i metalmeccanici ma i sindacati chiedono un rilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVOROInizierà in Polesine la prossima settimana la presentazione alle assemblee dei lavoratori della piattaforma approvata da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm per il nuovo contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. Ma senza un rilancio politico del lavoro industriale, e quindi delle politiche economiche per sostenere crescita, investimenti e ridurre il prelievo fiscale (perché «il salario italiano netto è il più basso in Europa»), il rischio è che il settore metalmeccanico abbia in Polesine la stessa sorte del tessile, e cioè che...