VIABILITÀ

ROVIGO Ancora disagi in viale Trieste. Un residente della zona, Massimo Veronese, segnala le problematiche sorte lungo la via in seguito al cantiere si è occupato della sistemazione della rete idrica. Dopo una serie di lavori effettuati infatti in passato, la strada aveva presentato avvallamenti sulla pista ciclabile che costeggia la strada per i quali i residenti si erano rivolti al Comune e al prefetto. Da pochi giorni a spaventare i cittadini è la presenza di un secondo cantiere per la sistemazione della rete fognaria, per il quale si è reso necessario scavare una profonda buca. Ora Veronese teme nel peggioramento delle condizioni della strada, già in condizioni critiche dopo gli interventi precedenti e chiede dunque una messa in sicurezza. La strada sarebbe diventata infatti pericolosa per la viabilità, tant'è che lo stesso residente si è rivolto, in questi giorni, nuovamente al sindaco e alla prefettura per chiedere un intervento di messa in sicurezza dell'area residenziale che si trova a due passi dal centro.

«La strada sta crollando all'altezza della pista ciclabile - spiega il residente - dopo l'esiguo manto stradale c'è infatti il vuoto. Da anni ripetiamo che serve un intervento definitivo di messa in sicurezza della via, ma nessuna amministrazione, nessun ente preposto programma un lavoro di sistemazione definitivo, ma si limita a interventi spot a intervalli di alcuni mesi l'uno dall'altro quando vedono tratti di strada crollare sotto i loro occhi. Si spaventano, dunque intervengono».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA