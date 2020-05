REPARTO MATERNITÀ

ROVIGO Da un lato l'ospedale di Trecenta diventato polo Covid, dove più d'una sono state purtroppo le vite che si sono spente. Dall'altro il nuovo blocco parto dell'ospedale di Rovigo, entrato a regime il mese scorso, dove invece nuove vite hanno visto la luce. A Rovigo, dall'inizio dell'emergenza sono nati quasi 180 bambini, ad Adria quasi un centinaio. Sono i due lati della stessa medaglia e della sanità polesana che sta vivendo un momento indubbiamente difficile a causa dell'ingombrante presenza del Coronavirus. Che, ha ribadito in tutte le occasioni il dg dell'Ulss 5 Antonio Compostella, durerà ancora a lungo. Motivo per cui il San Luca continuerà nella sua attuale organizzazione. Per quanto? Difficile dirlo. Guglielmo Brusco, del Prc, da anni paladino dell'ospedale di Trecenta, stigmatizzando i tagli degli ultimi anni, definisce «sbagliata e ingiusta nei confronti degli altopolesani, la trasformazione in Ospedale Covid del San Luca», e pur aggiungendo che «la cosa andava e va accettata con spirito di sacrificio e buona volontà», chiede se «ci sono stati e ci sono numerosi posti letto Covid inutilizzati».

TERAPIA INTENSIVA

Compostella ha già chiarito la cosa: «Abbiamo attivato 29 posti letto di Terapia intensiva al San Luca, individuato come uno degli ospedali Covid dalla Regione: due scelte lungimiranti, prese alla luce dell'esperienza di quanto accaduto in Lombardia. Fortunatamente non abbiamo avuto bisogno di utilizzarli tutti, ma c'è stato un momento in cui abbiamo tenuto di doverlo fare: per fortuna e per il lavoro che è stato fatto, non è accaduto, ma quei letti rimarranno a disposizione. Questo permette che i posti nelle altre due Rianimazioni, 14+1 a Rovigo e 11+1 ad Adria, vengano dedicati esclusivamente a pazienti non-Covid. Ci sono poi 20 posti letto di Terapia subintensiva respiratoria, polmone fondamentale per la gestione dell'emergenza, e l'Area non critica. Abbiamo attivato anche l'ospedale di comunità per le persone, che pur essendo dimissibili per sintomatologia sono ancora positiva e dovrebbero completare la quarantena a domicilio, ma a casa non hanno le condizioni logistiche o familiari indispensabili».

IL BLOCCO PARTO

L'attivazione del nuovo blocco parto, all'interno del Reparto di Ginecologia e Ostetricia, colorato, accogliente, moderno e funzionale, con quattro sale per il travaglio e il parto spontaneo e due sale operatorie, con i più alti standard di sicurezza, ha permesso fra l'altro di far sì che il vecchio blocco della maternità, ancora perfettamente funzionante, venga utilizzato in caso di partoriente Covid-positiva, separando nettamente i percorsi, anche se per ora non si sono presentati casi.

PAPÀ IN SALA PARTO

«Da qualche giorno spiega Compostella siamo tornati a poter permettere ai papà di assistere al parto, dopo aver messo in atto una serie di protocolli di sicurezza». Rimangono invece sospese per sicurezza le visite dei parenti, così come non è possibile utilizzare la nuova vasca per il parto in acqua. Le mamme, poi, sono tutte ospitate da sole nelle camere di degenza, anche queste oggetto di una recente ristrutturazione.

