Le opposizioni consiliari chiedono risposte urgenti all'amministrazione Barbierato. Nodo del contendere, il prolungamento del senso unico di riviera Matteotti, al centro delle proteste e di una raccolta firme di commercianti, residenti e titolari degli uffici dell'area coinvolta dalla nuova viabilità.

A farsi portavoce il consigliere Massimo Barbujani. «Durante l'ultima seduta del consiglio comunale - sottolinea - a nome dell'intera minoranza consiliare, come espressione dei disagio e del malcontento di un cospicuo numero di commercianti, avevo avvisato il sindaco Omar Barbierato della consegna, a noi consiglieri di minoranza, di una raccolta firme contro il prolungamento del senso unico in riviera. Barbierato, dopo aver preso gli appunti, aveva manifestato l'interesse a incontrare quanto prima una delegazione dei portatori di interesse, insieme ai noi della minoranza, per ascoltare le loro istanze e cercare una soluzione al provvedimento che ha modificato la viabilità in zona nord del centro storico».

Dal momento che da palazzo Tassoni tutto tace e la protesta dei cittadini non sembrerebbe neppure essere stata presa in considerazione, viste alcune risposte fornite da coordinamento delle liste del sindaco, Barbujani torna a chiedere udienza. «Vista la mancata convocazione - conclude - siamo ancora a sollecitare l'incontro richiesto».

