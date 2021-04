Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I RISTORIROVIGO Un primo sostegno da 500 euro e ora, in queste settimane, un secondo contributo, un po' più consistente, da 1.600. Per le attività rodigine messe in ginocchio dal Covid 19 e dalle conseguenti chiusure previste dalle misure di contenimento del contagio, che hanno inevitabilmente prodotto una riduzione del volume di affari, il Comune di Rovigo sta liquidando una seconda partita di aiuti, da appunto 1.600 euro a impresa, come...