In tempi di Covid le cure domiciliari hanno mostrato ancora di più il loro fondamentale ruolo. E non è un caso che proprio in questo periodo siano arrivate numerose richieste, in particolare, di ventilatori per il trattamento dell'insufficienza respiratoria. Gli stessi macchinari che nella fase acuta dell'emergenza, sono serviti anche per il trattamento di alcuni dei pazienti Covid. L'Ulss Polesana ha quindi deciso di investire su nuovi ventilatori, di tipo Bpap e Cpap, umidificatori e ausili per la terapia respiratoria, destinati a pazienti domiciliari. «In questo modo - sottolinea il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - andiamo a rafforzare la disponibilità di ventilatori domiciliari, garantendo così una piena continuità dell'assistenza ventilatoria a domicilio per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica». Per questi pazienti domiciliari sono stati richiesti 33 nuovi ventilatori e l'Ulss 5 prevede complessivamente, fino alla fine dell'anno, un totale di circa 60 ventilatori, compresi quelli in attesa di fornitura-consegna, di cui 20 Bpap e 40 Cpap, destinati per il 70% al Distretto di Rovigo, mentre la quota rimanente verrà utilizzata dal Distretto 2 di Adria. Come si sottolinea in una nota, «per la fornitura degli ausili per la terapia respiratoria, ivi compresi i dispositivi medici dedicati, mascherine, filtri e circuiti, l'Ulss 5 si è affidata all'impresa Vitalaire Italia Spa, trattandosi di ausili ritenuti infungibili e individuati caso per caso dai medici prescrittori. Inoltre, l'Ulss 5 Polesana ha richiesto come previsto dalla normativa vigente, che le imprese fornitrici Medigas Italia Srl, Sapio Life Srl, Vitalaire Italia Spa e Vivisol Srl, diano la disponibilità alla prosecuzione dei contatti in essere, fino alla conclusione della gara regionale, attualmente in programmazione, chiedendo nel contempo un'offerta migliorativa, visto il rallentamento delle attività a seguito delle disposizioni di legge e successivi decreti del presidente del Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA