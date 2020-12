ULSS 5

ROVIGO È stato un anno fuori dal comune per il sistema sanitario e l'Ulss 5 ha fronteggiato un qualcosa di impensabile. All'interno dell'azienda, però, ci sono stati promozioni e trasferimenti. Nel generale rimescolamento, fra le apicalità rimaste scoperte, alcune hanno visto in questi giorni la nomina di nuovi primari. È il caso dell'Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione di Rovigo e Trecenta, particolarmente sotto pressione in questi mesi. Dopo il saluto al dottor Flavio Michielan, l'incarico era stato affidato ad interim al dottor Giuseppe Gagliardi, che dal 2017 era il primario di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Adria e in questi mesi è stato fra i protagonisti della complessa riorganizzazione del San Luca in ospedale Covid. Ora per lui, 57 anni, è arrivata la nomina a primario di Anestesia e Rianimazione di Rovigo e Trecenta, con l'incarico ad interim per la sua unità di Adria. Gagliardi specializzato in Medicina dello Sport e in Anestesia e Rianimazione, ha un dottorato di ricerca in Farmacologia, Tossicologia e Terapia rianimativa e intensiva ed è professore a contratto di Farmacologia nel corso di Laurea in Infermieristica dell'università di Padova, con sede a Rovigo. Nuovo direttore dell'Unità operativa complessa di Cure palliative è stata nominata Maria Rita Saltari, ferrarese, che ha iniziato nel 1989 come assistente medico di Anestesia e Rianimazione all'ex Ulss 29 di Badia, passando l'anno dopo a Rovigo come medico supplente di Anestesia e Rianimazione, entrando in ruolo nel 1991. La dottoressa Saltari, che ha fra i titoli anche un attestato di qualifica in medicina cinese e agopuntura tradizionale della Scuola italiana di Medicina cinese di Bologna, dal 1995 al 2016 è stata dirigente medico di Terapia del dolore e Cure palliative dell'ex Ulss 18, dal 2006 al 2016 ha assunto anche l'incarico di medico palliativista all'Hospice Casa del vento rosa di Lendinara, diventando dal 2018 responsabile della Uoc di Cure palliative dell'Ulss 5. Alla guida della Farmacia ospedaliera di Rovigo, ora fulcro della campagna vaccinale anti-Covid appena avviata, a lungo diretta dalla dottoressa Annalisa Ferrarese, è stata nominata la dottoressa Roberta Rampazzo, 53 anni di Camposampiero. Arriva dall'Ulss 6 Euganea, dove lavorava dal 2015 nell'allora Ulss 15 Alta Padovana, dove ha iniziato a lavorare nel 1995 prima come farmacista dirigente di primo livello, poi come responsabile della Struttura semplice di Farmacia ospedaliera. Per la Medicina nucleare dell'ospedale di Rovigo, in aspettativa il dottor Domenico Rubello, alla dottoressa Lucia Rampin è stato affidato l'incarico di direttore sostituto.

