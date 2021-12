IL RINNOVO

ROVIGO (F. Bro.) Ricerca di nuovi volontari e risorse economiche, supporto per gli adempimenti burocratico-amministrativi e fiscali, progettazione e partecipazione a nuovi bandi. Sono i bisogni espressi dal mondo del volontariato che diventeranno le priorità per il lavoro del nuovo consiglio direttivo del Centro servizi volontariato di Padova e Rovigo, riunitosi a Boara Pisani per il rinnovo. Per Rovigo sono stati eletti Massimiliano Antonioli dell'Avis, Lamberto Cavallari della Croce verde, Marinella Mantovani dell'Auser e Mario Martinello dell'Anteas. Nei prossimi giorni nomineranno il presidente, il suo vice e il tesoriere. Prima dell'assemblea era stato divulgato alle associazioni dei due territori un questionario per capire quali fossero le priorità e i bisogni e in molti hanno evidenziato la necessità di ridurre i problemi legati a salute e sanità, solitudine ed emarginazione, ma all'interno del Csv serve anche un ricambio generazionale, in cui anche i giovani si sentano impegnati nei confronti dei disagiati, degli anziani, delle persone sole. «In questi anni insieme abbiamo lavorato per promuovere un volontariato scomodo che riesca a pungolare le istituzioni e i cittadini - ha evidenziato in assemblea Emanuele Alecci, presidente uscente del Csv - vi auguro di continuare a mettere al centro sempre il valore della gratuità. Il volontariato è prezioso e all'interno del terzo settore rappresenta un unicum da valorizzare e sostenere. Il volontariato, solo se organizzato, riesce a espletare la funzione politica. Vi auguro di essere come il buco nei calzini verso quelli che ci utilizzano e non ci rispettano, come sta succedendo in questi giorni con l'ipotesi di introduzione della partita Iva per le associazioni. Il futuro sono le relazioni e lascio in consegna un Csv virtuoso, mettetelo a frutto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA