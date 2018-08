CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVI DOCENTIROVIGO Prende il via domani il nuovo corso per le nomine in ruolo dei docenti. Da lunedì infatti nei vari Uffici Scolastici Territoriali e presso la Direzione regionale per il Veneto prenderanno avvio le nomine in ruolo del personale insegnante di tutti gli ordini e gradi e delle diverse classi di concorso da Graduatorie di Merito dei concorsi ordinari, da Fit (Concorso riservato agli abilitati di secondo grado) e dalle Graduatorie ad esaurimento.IL CALENDARIOIl calendario di convocazione è stato pubblicato ieri nel sito...