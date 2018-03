NUOVI DISAGI ROVIGO Visto il bel tempo degli ultimi giorni, non si può nemmeno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVI DISAGIROVIGO Visto il bel tempo degli ultimi giorni, non si può nemmeno puntare il dito sulla pioggia. Eppure, nel sottopasso ferroviario di via Forlanini ci sono delle pozzanghere. E, guardando lungo i muri, si nota il segno dell'acqua che sgorga. Era già successo altre volte, ma in questo caso l'assenza di precipitazioni unita a una presenza di acqua particolarmente abbondante non sembra lasciare spazio a molti dubbi: l'acqua è tornata a sgorgare, nonostante l'approfondito intervento di «rifacimento delle opere di...