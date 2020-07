IL BOLLETTINO

ROVIGO Il Polesine torna a contagio zero. Il bollettino quotidiano dell'Ulss 5 non conta nuove positività nelle ultime 24 ore e il totale dei residenti in Polesine che hanno contratto il Covid resta fermo a 465 da inizio epidemia. In tutte le strutture (case di riposo e case protette) del Polesine non si segnalano inoltre positività, né tra gli ospiti né tra gli operatori.

SCREENING

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 57.961 e le persone sottoposte al test sono state finora 24.903. Ad oggi si fanno circa 600 tamponi al giorno per monitorare il personale sanitario pubblico, privato e le persone che per lavoro (soccorritori e forze dell'ordine) sono più esposte a rischio. Rimane fermo a 417 il totale dei guariti in Polesine e sono 12 le persone attualmente positive in provincia, più 146 persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Gli ultimi due contagiati, una coppia di anziani coniugi di rientro da un viaggio in Nigeria, restano in sorveglianza domiciliare e, al momento, non necessitano di cure particolari. La legge prevede una pena pecuniaria fissa di mille euro per chi non rispetti l'obbligo di segnalazione dell'arrivo e la quarantena precauzionale obbligatoria, così come di mille euro è la sanzione per i datori di lavoro per ciascun lavoratore impiegato senza il rispetto delle norme di prevenzione.

