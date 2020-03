NUOVI CONTAGI

ROVIGO Coronavirus, aumentano i contagi nel Medio Polesine. Secondo caso nel paese di Canaro, prima persona positiva al Covid-19, invece, a Fiesso Umbertiano. Entrambe le persone sono ricoverate in ospedale. I sindaci, Nicola Garbellini e Sonia Bianchini, vogliono comunque rassicurare le comunità e scelgono la via dei social per rivolgersi al paese. Questo il messaggio divulgato ieri mattina dal primo cittadino di Canaro: «Abbiamo ricevuto da poco conferma della presenza di un altro caso positivo al Covid-19 nel territorio di Canaro. La persona in questione, della quale non darò informazioni personali, è attualmente ricoverata, mentre i familiari, che stanno fortunatamente bene e senza sintomi, sono in regime di protezione. Il nucleo familiare è monitorato, controllato e servito in tutte le esigenze, spesa compresa, dalle istituzioni sanitarie e comunali». Nicola Garbellini ribadisce che sono state attivate le necessarie misure preventive: «Assicuro, inoltre, che sono state attivate le procedure previste dal protocollo per coordinare l'attività di controllo sul territorio, e pertanto verranno contattate dall'azienda sanitaria i soggetti a diretto contatto con la persona positiva al test. Invito la cittadinanza a stare serena, a continuare tranquillamente la propria vita, ma anche a collaborare in maniera rigorosa per rispettare le disposizioni vigenti. Raccomando nuovamente a tutti di continuare a stare in casa e di osservare tutti i divieti per il bene della collettività».

Si tratta del secondo caso che interessa Canaro. La prima ad ammalarsi, la scorsa settimana, è stata una donna, operatrice socio-sanitaria in un ospedale dell'Emilia Romagna: a rivelarne l'identità era stata la sorella. Il Coronavirus è arrivato anche a Fiesso Umbertiano. Il primo cittadino Sonia Bianchini ha informato la comunità fiessese nella tarda serata di venerdì: «Sono da poco stata informata dalla direzione dell'Ulss 5: a Fiesso è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19. Assicuro che sono state attivate le procedure previste dal protocollo per coordinare l'attività di controllo sul territorio. Ho appena espresso telefonicamente la vicinanza di tutta la comunità di Fiesso alla persona direttamente interessata e ai familiari. Ne usciremo con tanta pazienza, ma ce la faremo» è l'auspicio finale del sindaco.

Entrambi i sindaci ribadiscono ai cittadini, per l'ennesima volta, la necessità di rimanere in casa e uscire solo se strettamente necessario.

Alessandro Garbo

