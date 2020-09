IL QUADRO

ROVIGO I numeri del virus ora, nero su bianco, iniziano a fare una certa impressione. Anche e soprattutto perché il San Luca ha ripreso a pieno l'attività come polo Covid provinciale, con ben sedici pazienti ricoverati, tre nella Terapia intensiva Covid e tredici nell'Area medica, al quarto piano. Si sono completate, infatti, le operazioni di trasferimento dei pazienti positivi che si trovavano ricoverati nella Casa di cura di Porto Viro, teatro di un focolaio i cui confini si sono allargati ancora: in totale, fra pazienti, ex pazienti e i dodici operatori, il numero è salito a 32 persone.

NUOVI CASI

Ieri sono emerse altre tre positività sempre riferibili al focolaio ospedaliero portovirese: quella di un paziente ancora ricoverato, individuato con il secondo giro di screening, e quelle di altri due anziani, un 82enne e un 76enne, quest'ultimo ora ricoverato a Trecenta, entrambi bassopolesani e precedentemente ricoverati nella struttura portovirese, dimessi nei giorni scorsi, come era già successo in un altro caso. Per le dimissioni il protocollo prevede un tampone in uscita, così come in entrata al momento del ricovero. Ma anche il caso indice, l'anziana che ha sviluppato sintomi Covid ed è stata portata a Rovigo dove è poi emersa la sua positività, era sfuggita al primo tampone.

Inizia a sorgere più di un interrogativo sulle cause della mancata tempestiva scoperta delle positività. Possono essere state molteplici. Sia tecniche, nel funzionamento del test, che temporali, ovvero sull'incubazione e sviluppo dell'infezione e sul suo riscontro tramite tampone. A questi interrogativi sarà necessario dare risposte in tempi più rapidi possibili. Quello che è certo, al momento, sono i numeri. Il totale dei ricoverati è salito a 22 persone: oltre ai 16 al San Luca, ci sono altri 6 pazienti nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo.

I casi totali di contagio emersi ieri sono stati undici. Oltre ai tre riferibili al focolaio della Casa di cura di Porto Viro, anche altre otto persone sono risultate positive. Tutte sono asintomatiche ed erano già in isolamento perché rintracciati come contatti di altre persone la cui positività era già stata individuata nei giorni scorsi. Due sono residenti a Rovigo, una 31enne e un bambino di appena 3 anni. Gli altri sei sono tutti bassopolesani e si tratta di un 32enne, una 61enne, un 59enne, una 29enne, un 41enne e una 49enne.

ALLARME PIÙ FORTE

In questo momento, quindi, il numero complessivo di polesani trovati positivi da inizio epidemia è arrivato a 608, mentre le persone attualmente positive sono 108. Sono 534 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Il numero, viste anche le positività emerse ieri, sembra destinato a salire. Numeri che riportano indietro nel tempo, a momenti emergenziali. Tuttavia il quadro appare diverso, soprattutto perché ci sono modalità più efficienti e maggiore preparazione nell'affrontare un problema, non più totalmente ignoto. E anche perché in Polesine il problema non c'è stato nemmeno nei tempi bui, non si sta verificando la saturazione degli spazi di rianimazione, che è stato il motivo principale che ha portato alla dura decisione del lockdown. Una prospettiva, è stato spiegato, che non si dovrebbe riproporre. O quanto meno, non nella stessa modalità diffusa. Lunedì riaprono le scuole e la situazione, comunque si voglia guardare, non è delle più rassicuranti.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA