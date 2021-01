L'EPIDEMIA

ROVIGO Solo 22 nuovi contagi e 59 guarigioni, con i polesani attualmente positivi che calano a 2.318: numeri ben diversi da quelli che hanno purtroppo caratterizzato il recente passato. «Decisamente migliori rimarca Antonio Compostella, dg dell'Ulss Sono il risultato di una serie di fattori, prevalentemente tre. Innanzitutto delle azioni di contenimento e limitazione dei contatti e degli spostamenti che sono state messe in atto dopo il periodo natalizio, perché quelle attuate prima di Natale non avevano dato grandi risultati. Poi del comportamento delle persone: se in Polesine abbiamo avuto dei dati statisticamente sempre migliori non è frutto del caso ma anche della responsabilità individuale delle persone: non sono mancati comportamenti inopportuni, ma mediamente c'è stata una buona dimostrazione di responsabilità. La terza componente, non meno importante, è quella legata alla nostra attività di diagnosi e individuazione delle positività, insieme a quella di tracciamento e isolamento dei positivi e dei contatti che ha permesso che la curva del contagio prendesse un andamento in riduzione. I nuovi casi di positività sono 22, numeri ai quali da lungo tempo non eravamo più abituati. Da giorni siamo in diminuzione, anche il dato dell'incidenza è sceso al 3,7%. Siamo tornati ai livelli di 12 settimane fa, a metà ottobre quando era partita l'inarrestabile ascesa dei contagi. Cinque settimane fa abbiamo toccato l'apice: ci sono state due settimane di stabilizzazione e poi è iniziata la discesa, che adesso è evidente. L'augurio è che si possa mantenere. Per questo servono ancora impegno e responsabilità».

RICOVERI IN CALO

Il calo si riflette anche sul fronte ospedaliero, con una riduzione dei ricoverati, scesi ieri a 106. Nel dettaglio, 62 in Area medica e semintensiva respiratoria a Trecenta, dove un mese fa era stata superata quota 100, mentre 17 sono in Terapia Intensiva, sempre al San Luca. A Rovigo, invece, c'è un paziente ancora in Rianimazione e 6 in Malattie infettive, mentre ad Adria 18 in Area medica Covid e due in Psichiatria.

«La pressione è ancora importante nota il dg - ma si è molto allentata, in linea con le previsioni degli epidemiologi che dicevano che in Polesine avremmo visto una riduzione intorno al 20 di gennaio e in effetti così è. Soprattutto sull'area non critica, mentre resta alto il numero di pazienti in area intensiva, 18. La riduzione della pressione sugli ospedali ci permetterà anche di far ripartire ulteriori attività ordinarie, sia diagnostiche che ambulatoriali, anche se in questa seconda ondata non abbiamo mai sospeso tutto come invece era stato nella prima e questo grazie al lavoro e alla disponibilità di tutti gli operatori dell'azienda ai quali va il mio grandissimo grazie per tutto quello che hanno fatto in questi durissimi mesi».

I DECESSI

Ma la tempesta ancora non è passata. E ci pensano altre morti a ricordarlo, con il totale che arriva a 331. Ben 6, infatti, quelle riportate nel bollettino di ieri, quattro delle quali in persone ricoverate, un 85enne bassopolesano in Area medica al San Luca e ben tre in Terapia intensiva a Trecenta, un 73enne bassopolesano, un 71enne dell'Alto Polesine e un rodigino di appena 64 anni. Una morte, invece, si è registrata nell'ambito delle case di riposo, dove, però, sottolinea Compostella, «il quadro generale presenta un sensibile miglioramento rispetto a pochi giorni fa. Ad Adria ci sono 3 ospiti negativizzati e si può dire che il peggio è passato e che il focolaio è ormai stabilizzato, così come a Castelmassa e anche a Crespino, attivo fino a pochi giorni fa. Anche Papozze sembra stia andando verso la stabilizzazione. L'unico focolaio che possiamo considerare ancora attivo è quello di Villadose, con altri due ospiti risultati positivi, ora 34. A Corbola da giorni proseguono le negativizzazioni e sono rimasti 8 ospiti positivi e anche a Lendinara, dove sono rimasti 13 ospiti positivi, il focolaio è in fase di risoluzione, mentre l'Iras è da tempo stabile con negativizzazioni».

