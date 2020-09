NUOVI COMANDANTI

ROVIGO Cambio della guardia nell'Arma polesana, con l'avvicendamento di ben tre ufficiali. Ieri il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Antonio Rizzi, ha presentato i nuovi comandanti della Compagnia di Castelmassa, il capitano Paolo Li Vecchi, di Adria, il capitano Pietro Gatto, e del Nucleo investigativo, il maggiore Marco Passarelli. Alla guida del Nucleo investigativo, per ben sette anni, è stato fino ai giorni scorsi Nicola Di Gesare, arrivato con i gradi di capitano e partito, con un pizzico di commozione, alla volta del Reparto operativo della Compagnia di Pesaro, con i gradi di tenente colonnello, grazie alla doppia promozione ottenuta con l'ottimo lavoro sul campo in questo lungo periodo costellato di indagini di successo.

INVESTIGATORE DI RANGO

Non una delle rapine più gravi messe a segno nel corso di questi anni in provincia di Rovigo ha visto i suoi autori rimanere ignoti, né è rimasto insoluto uno dei tanti omicidi che si sono susseguiti in questo lungo lasso di tempo. Come quello di San Pietro Polesine, l'uccisione di Sereno Breviglieri per la quale è finito in carcere Abdelilah Soussou, rintracciato in Toscana, o quello di Garofolo, con l'arresto dell'ex militare Salvatore Ciammaichella per l'assassinio di Antonio Piombo, o anche quello di Miranda Sarto, per il quale era stato accusato il nipote Gino, morto prima della conclusione del processo. Oltre a questo, anche altre indagini complesse e fruttuose, come sul fronte dell'antidroga o quella su un giro internazionale di pannelli fotovoltaici rubati. In più di un caso, proprio con la collaborazione dell'ex comandante della Compagnia di Castelmassa, il capitano Andrea Pezzo, per il quale è scattato il ritorno in terra padovana, con il trasferimento al comando della Compagnia di Cittadella. «Di Gesare ha lavorato molto bene e lascia un consistente bagaglio professionale al reparto», ha sottolineato il colonnello Rizzi, che ha poi sottolineato come «il maggiore Passarelli ha un importante esperienza nelle strutture territoriali e per quattro anni ha retto il Nucleo antisofisticazioni di Padova». Un reparto impegnato nelle attività di contrasto all'inquinamento ambientale e all'adulterazione alimentare nelle province di Padova, Vicenza, Verona e Rovigo, che Passarelli, 49 anni celibe, originario di Codigoro, conosce quindi già molto bene.

Nell'Arma dal 94, prima del Nas ha guidato la Compagnia di Meldola e ha lavorato nelle Compagnie di Mondovì e Oristano. È invece originario di Napoli il nuovo comandante della Compagnia di Adria Gatto, 43 anni, sposato, con due figlie, che succede al capitano Carriero, già andato via da qualche tempo e temporaneamente sostituito dal tenente Gianni Menichetti, ora tornato a Padova, alla sezione operativa. «Reggeva la compagnia di intervento operativo e le squadre operative di supporto del IV Battaglione carabinieri Veneto di Mestre ha sottolineato Rizzi , quindi ha operato in situazioni di antiterrorismo e gestione dell'ordine pubblico in situazioni complesse, anche qui in Polesine». Le Cio e le Sos, infatti, impiegano militari addestrati ed equipaggiati per fronteggiare eventuali situazioni critiche. Anche in nuovo comandante della Compagnia di Castelmassa Li Vecchi, 47 anni, originario di Palermo, sposato e con due figlie, ha avuto a che fare con il Polesine, essendo stato alla guida del la Prima sezione del Nucleo investigativo di Padova. Ha avuto incarichi di rilievo anche in Calabria e in Sicilia.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA