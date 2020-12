IL CASO

PORTO VIRO Un appello accorato, esternando tutte le proprie preoccupazioni, quello lanciato da Attilio Minichini della segreteria Uil Fpl di Rovigo, nonché infermiere di professione, relativamente alla situazione della Casa di cura Madonna della Salute di Porto Viro, una struttura particolarmente importante, che ricopre il ruolo di ospedale del Delta, dove emergono nuove positività fra pazienti e operatori dopo che già all'inizio della seconda ondata, i primi giorni di settembre, ha vissuto una situazione di difficoltà per il divampare di un focolaio interno.

Anche se sono passati appena tre mesi, il quadro intorno è completamente mutato. Allora, la maggior parte dei pazienti trovati positivi erano stati poi trasferiti al San Luca, che proprio per questo aveva riaperto la propria Area medica Covid. Ora l'ospedale di Trecenta è saturo. E anche l'Area Covid aperta all'ospedale di Adria si sta rapidamente riempiendo. Proprio in queste ore, fra l'altro, inizierà ad accogliere i primi ospiti anche il Covid hotel a Rovigo, per i positivi che non necessitano di assistenza ospedaliera, ma che non possono per motivi logistici svolgere l'isolamento domiciliare nella propria abitazione.

«È da novembre - sottolinea Minichini - che chiediamo, inascoltati, un incontro urgente con i vertici della Casa di cura, ora però i lavoratori non possono più aspettare, perché la situazione è arrivata a un livello di estrema difficoltà. In questo momento, infatti, la struttura accoglie un paziente positivo in Terapia intensiva e quattro nell'apposito reparto. Tuttavia, per l'accoglienza di questi pazienti non sono state allestite aree separate con percorsi distinti. Il cosiddetto reparto Covid è stato realizzato con dei paraventi amovibili, mentre in Terapia intensiva si è fatto ricorso a teli di cellophane che non garantiscono una tenuta emetica per isolare il posto letto. Nel caso del focolaio a settembre era stata allestita un'ala distinta per garantire l'isolamento dei pazienti Covid-positivi, questa volta nemmeno i percorsi del personale sono separati e anzi, oltre ad avere locali unici e promiscui per le operazioni di vestizione e svestizione per chi deve assistere i pazienti Covid-positivi, ci sono infermieri che devono nello stesso turno occuparsi sia dei pazienti Covid-positivi che dei pazienti normali, svestendosi nel passaggio da un'area all'altra. Non a caso ci sono sette-otto operatori che a loro volta sono risultati contagiati. Un secondo focolaio che si è riacceso ormai da diversi giorni dopo che già a settembre, all'inizio della seconda ondata, la Casa di cura aveva vissuto una situazione emergenziale».

Il sindacalista sottolinea che «una simile situazione è inaccettabile sotto tutti i punti di vista. I lavoratori, che ancora attendono i riconoscimenti previsti dal nuovo contratto, sono preoccupati e non si sentono sufficientemente tutelati. Qualcuno ha dovuto lavorare tutti i festivi, rinunciando completamente alla propria vita familiare. In tutto questo, anche il problema dei dispositivi di protezione individuale che vengono razionati e distribuiti in modo contato per i singoli turni. Così è davvero difficile lavorare e il dato eloquente è che già quattro infermieri hanno comunicato il proprio licenziamento immediato, andando a rendere ancora più difficile la compilazione dei turni dal prossimo mese, quando inizieranno anche i turni secondo le linee guida europee. Il rischio è quello di sovraccaricare ancora di più lavoratori ormai allo stremo, che non vedono riconosciute le gratificazioni economiche che vengono invece versate ai colleghi che lavorano nel pubblico. Siamo tutti consapevoli delle difficoltà del momento che stiamo attraversando, ma chiediamo il massimo rispetto delle regole di sicurezza per gli operatori, che si distribuiscano in modo abbondante i Dpi, che si realizzino aree ben isolate per accogliere i pazienti Covid-positivi, con percorsi ben delineati per il personale. E chiediamo, poi, che a questi operatori venga riconosciuto un premio Covid come avviene nel pubblico».

