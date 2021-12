Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMUNEROVIGO La seconda convocazione del consiglio comunale, in streaming e con un quorum di 11 consiglieri, va a buon fine dopo che la prima convocazione di martedì era terminata in pochi minuti per la mancanza del numero legale. Con 15 presenti, la seduta ha potuto svolgersi esaurendo l'ordine del giorno privo della variazione di bilancio scaduta il 30 novembre, ma approvata con urgenza in giunta e sarà presentata in consiglio per la sola...