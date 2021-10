Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEROVIGO In occasione di Urban nature si è svolto un nuovo appuntamento, organizzato dal Wwf in collaborazione con la Fiab Amici della bici, che ha visto per tre ore impegnati i volontari delle due associazioni, spiegando a un pubblico, costituito specialmente da giovanissimi, l'utilità degli alberi, delle api e dell'andare in bicicletta all'aria aperta.Urban nature in bicicletta ha visto un percorso, suddiviso in tre tappe, che...