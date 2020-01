Nuovi alberi in arrivo nei parchi e nei luoghi pubblici della città. L'amministrazione comunale, in occasione d M'illumino di meno, il 6 marzo, provvederà a piantare una decina di alberi in alcuni parchi della città. «Saranno centinaia - ha annunciato il sindaco Edoardo Gaffeo - le piante che provvederemo a collocare nei prossimi mesi nelle aree pubbliche della città, dislocate in diversi punti dei quartieri e del centro». Il piano dell'amministrazione è quello di potenziare il verde pubblico, valorizzando, in particolare, i parchi e le aree verdi urbane. «Il 6 marzo - ha annunciato il sindaco - in occasione di M'illumino di meno, spegneremo qualche lampadina e pianteremo qualche albero. Nei prossimi mesi, inoltre, saranno centinaia le piante che andremo a collocare all'interno delle aree pubbliche. Non solo alberi, ma anche varie essenze e piante floreali». Come ha di recente annunciato l'assessore al Verde Dina Merlo, questo intervento rientra all'interno del progetto più articolato che riguarda il potenziamento del verde pubblico. In un secondo momento, l'obiettivo dell'amministrazione è affidare la gestione dei parchi della città e dei quartieri alle diverse associazioni, utilizzando lo strumento dei cosiddetti Patti di collaborazione tra Comuni e privati diretti alla manutenzione e alla cura dei beni comuni, come appunto parchi, aiuole e aree pubbliche.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA