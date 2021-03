TOPONOMASTICA

ROVIGO Cinque intitolazioni per nuove strade e piazze in città. È il settore Statistica a spiegare quali siano state le scelte e le motivazioni che hanno portato a questi toponimi che entrano nello stradario: via Retratto, strada senza uscita che inizia da via Savonarola; via Giuseppina Vasoin, la strada che inizia da via Granatieri di Sardegna in Tassina; piazzale Guido Consigli, l'area davanti alla Questura di viale Tre martiri; piazza Jerry Essan Masslo, l'ex piazza Cepol in Commenda est; infine, via Federico Bazzan, inizia da via Adige fino a strada senza uscita, a Granzette.

LE INTITOLAZIONI

Nel particolare, via Retratto, che significa terreno separato dalle acque, è stata scelta in ricordo dei luoghi dove la palude fu trasformata in terreno da coltivare. Viene poi ricordata suor Maria Giuseppina Vasoin, nata a Thiene e morta a Rovigo il 15 febbraio 1916 a 39 anni, nell'ospedale militare della caserma Silvestri ed è sepolta nell'ossario militare del cimitero di Rovigo. Il piazzale della questura viene dedicato a Guido Consigli, di origini ebraiche, nato a Rovigo il 19 agosto 1903, uomo e medico giusto e uguale con tutti. Al di là delle sue qualità di professionista, si distinse per la personalità, le doti culturali e per le grandi virtù morali. Jerry Essan Masslo, che viene ricordato nell'ex piazza Cepol, fu un attivista contro l'apartheid in Sud Africa, dove nacque nel 1959, è segnato da storia simile a quella di molte persone «che ancora oggi tentano di raggiungere il nostro Paese, in fuga da un contesto di forte instabilità geopolitica». Via Federico Bazzan, infine, ricorda un giovane morto a 26 anni il 3 agosto 2007 ed era nato il 3 luglio 1981. La sua breve vita fu intensa e segnata «da piccoli gesti quotidiani di generosità e di altruismo». Si è dedicato particolarmente alla vita parrocchiale, prima con il catechismo, poi come animatore traghettando i giovani alla realtà della parrocchia. Ha dedicato tutto se stesso all'amore verso il prossimo, alla sue fede e all'amore verso la moglie Sara.

