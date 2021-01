I VACCINI

ROVIGO La campagna vaccinale, ora limitata alla somministrazione delle seconde dosi a quanti hanno già ricevuto la prima, vista la penuria di forniture, ripartirà il 5 febbraio, completando la fase 1-A, mentre dopo dieci giorni, il 15 febbraio, dovrebbe partire la fase 1-B, ovvero la vaccinazione di ultraottantenni, farmacisti e donatori di sangue. A sottolinearlo, il direttore generale dell'Ulss Polesana Compostella: «Finora abbiamo vaccinato circa 7.500 persone, 3.600 nelle Rsa e 3.900 operatori sanitari. Non abbiamo completato tutta la popolazione prevista perché non abbiamo avuto vaccini a sufficienza, manca ancora una quota dei dipendenti Ulss, soprattutto personale amministrativo, una parte del personale delle strutture private accreditate e una parte degli specialisti liberoprofessionisti e gli odontoiatri, mentre invece nelle Rsa abbiamo completato il giro. Prevediamo di avere vaccini a sufficienza dal 5 febbraio per tornare a effettuare nuove prime dosi, completando la popolazione prevista e dando poi l'avvio alla vaccinazione di ultraottantenni, farmacisti e donatori. Questo, se verrà effettivamente fornito quanto annunciato da Pfizer: non sarebbe la prima volta che la fornitura arrivi giorni dopo o venga dimezzata. Comunque, entro i primi di febbraio chiuderemo tutte le seconde dosi e ci stiamo preparando per essere pronti a partire con l'ulteriore allargamento dal 15 febbraio».

IMMUNIZZAZIONE COMPLETATA

Ieri delle 7.487 persone che hanno già ricevuto la prima dose, circa 4.120 hanno ricevuto anche la seconda completando il percorso per l'immunizzazione. Un passaggio importante ed atteso: nel personale sanitario, provato dall'emergenza che va avanti da ormai un anno, la speranza è altissima. Significativo il gesto di una operatrice, addetta all'assistenza, che ha ideato, realizzato e donato ai colleghi che si sono vaccinati delle cuffie da utilizzare in servizio, fatte a mano, con la primula e la frase benaugurante L'Italia rinasce con un fiore.

CENTRI VACCINALI

Per quanto riguarda i sette centri vaccinali, sono ormai quasi tutti definiti: a Rovigo sarà il Censer, ad Adria l'ala comunale del Centro commerciale il Porto, dove già è stato realizzato il Covid Point, a Lendinara il Palasport, a Porto Viro la Sala Eracle, a Porto Tolle sempre il Palasport, a Castelmassa l'ex mercato coperto. A Trecenta, invece, si definirà a breve «Inizialmente spiega il sindaco Antonio Laruccia - avevamo pensato al palazzetto, ma c'è l'attività della squadra di serie C di pallavolo, lunedì o martedì ci incontreremo con l'Ulss per una valutazione. La proposta che abbiamo avanzato è quella dello spazio sul retro del Comune, che ha due ingressi, tutte le utenze ed è pienamente agibile, fra l'altro andando verso il bel tempo potremmo utilizzare anche il tendone di 21 metri per 10 fornito dalla Pro Loco con altre quattro tende di 4 metri per 5. Diversamente, c'è anche l'ipotesi dell'ostello di Sariano». «L'avvio della nuova fase comporta uno sforzo organizzativo enorme rimarca Compostella - ci sono aspetti legati alla sicurezza degli spazi, alla registrazione, al trasporto che grazie alla grande collaborazione della Conferenza dei sindaci stiamo mettendo a punto e per il 15 partiremo. Le persone saranno convocate tramite una lettera che arriverà a domicilio alcuni giorni prima e oltre a questo invio da organizzare, ci stiamo organizzando per fare anche una chiamata di rinforzo. Quanta popolazione verrà coinvolta? Dipenderà dalla disponibilità del vaccino. Noi stiamo organizzando tutte le risorse umane necessarie. Entreranno in gioco anche i medici di medicina generale».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA