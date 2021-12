LA CRITICA

ROVIGO (E.Bar.) Plausi ma anche qualche critica. Il nuovo Regolamento comunale per la tutela degli animali, presentato dall'assessore Dina Merlo ieri a Palazzo Nodari, benché dentro e fuori il consiglio abbia riscontrato un plauso generale, qualche voce discordante l'ha sollevata. E' quella delle associazioni Lav onlus, Lega antivivisezione, e Una odv, Uomo natura animali che gestisce l'oasi felina di via De Polzer in Commenda. Entrambe le associazioni, invitate alla presentazione, «hanno deciso di declinare l'invito perché il regolamento che è stato approvato il 25 novembre si discosta pochissimo dal precedente» - affermano in un comunicato.

PUNTI CONTESTATI

I due gruppi indicano i punti, a loro avviso, più spinosi a partire da «le dimensioni dei recinti esterni per cani che sono rimaste invariate; il Comune ha nuovamente preso le misure presenti in un vecchio accordo Stato-Regioni del 2003, dove comunque si parla di misure minime, che quindi potevano essere tranquillamente aumentate nello sviluppo del nuovo dispositivo. Per gli altri animali è anche peggio perché non sono proprio presenti delle misure minime consentite».

Alla critica l'assessore Merlo ha replicato: «Abbiamo applicato la normativa regionale. Se anche avessimo adottato delle misure maggiori, non avremmo alcun potere di imporle. Inoltre, abbiamo dettato delle misure che il singolo può superare, se ne ha la possibilità. Ricordo che non abbiamo, in questo senso, potere legislativo, ma svolgiamo un ruolo di coordinamento tra gli enti coinvolti e delle azioni da adottare».

Altri punti critici segnalati da Lav e Una riguardano le regole per gli equidi che «non sono più nominati se non in modo generico»; la definizione di esseri senzienti affidata agli animali non in modo tassativo; il capitolo relativo agli avvelenamenti e quello sull'alimentazione delle colonie feline in cui «si obbliga e non si auspica, a nutrirle sempre alla stessa ora e con alimentazione secca, se non certificato da veterinari Ulss, quando invece può capitare che alcuni gatti non vogliano o non possano mangiare crocchette».

