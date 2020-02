COMMERCIO

ROVIGO Più di qualche negozio in centro, chiuso da qualche anno, non riesce a riaprire i battenti perché non rispetta più gli standard urbanistici, per esempio, relativamente ai parcheggi. Ci sono anche attività che vorrebbero rimettersi in gioco cambiando categoria di vendita, ma non lo possono fare per la mancanza di regolamentazione specifica. «Per dare una risposta quanto prima a queste attività - ha annunciato l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Favaretto - presto arriverà una variante al Piano del commercio che permetterà finalmente a un certo numero di negozi di riaprire i battenti».

LA SOLUZIONE

Il problema riguarda perlopiù le attività di medie dimensioni che per avere il via libera dal Comune ad aprire devono avere un certo numero di parcheggi o in alternativa, monetizzarli con costi certamente disincentivanti per un'eventuale riapertura. Dopo avere raccolto la protesta dei proprietari di questi immobili commerciali che si trovano nel cuore della città e lungo corso del Popolo, il Comune ha deciso di venire incontro alle esigenze del commercio della città, già in forte difficoltà, e sta lavorando a una variante al Piano del commercio per permettere la riapertura di attività e negozi chiusi ormai da qualche tempo.

TRIBUTI RIDOTTI

Sempre a favore del commercio in città, l'amministrazione ha messo mano alle imposte con una riduzione del 10% della Tosap, la tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Un contributo, invece, per la riqualificazione delle vetrine chiuse arriverà dal bando dei Distretti del commercio che farà convergere nelle casse comunali circa 250mila euro stanziati dalla Regione e destinati ad attività mirate a promuovere il commercio e la rivitalizzazione dei centri storici.

GLI ALTRI PUNTI

Sul tavolo del sindaco Edoardo Gaffeo, in questi giorni, anche il nuovo piano mercatale che deciderà il futuro dei due mercati cittadini. L'ipotesi al vaglio dell'amministrazione è infatti quella di spostare il mercato del giovedì da piazza Vittorio Emanuele in quanto la Soprintendenza avrebbe dato un parere negativo sulla presenza sul listòn dei camioncini degli ambulanti. Si parla di trasferire le bancarelle tra piazza Merlin e piazza Annonaria, un modo anche per rivitalizzare l'area, negli ultimi tempi, in degrado e divenuta luogo di sosta selvaggia.

Roberta Merlin

