Nuove asfaltature, sarà un autunno caldo sulle strade

LAVORI PUBBLICIROVIGO Nuovo intervento per le buche sulle strade di quartieri e frazioni di Rovigo. L'assessore ai Lavori Pubblici del Comune Antonio Saccardin ha comunicato che presto partirà un'operazione di sistemazione delle strade, per un costo complessivo di 45mila euro.«Interverremo in centro storico, a San Bortolo, in Commenda, in Tassina, a San Pio X e anche nelle frazioni spiega Saccardin In via dei Mille andremo a sistemare un avvallamento sulla sede stradale. Sistema tradizionale ad asfalto a freddo e a caldo: le buche riparate...