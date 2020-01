NUOVE AREE VERDI

ROVIGO L'assessore all'Ambiente Dina Merlo promette in diretta radiofonica che nei prossimi mesi saranno piantumati a Rovigo centinaia di nuovi alberi. La responsabile del verde pubblico del capoluogo polesano, ospite telefonica del programma radiofonico Caterpillar su Radio 2, ha spiegato che Rovigo parteciperà in maniera attiva alla 15esima edizione di M'illumino di Meno il prossimo 6 marzo: lei e i colleghi della giunta capitanata da Edoardo Gaffeo si rimboccheranno le maniche e, con tanto di vanga, poseranno in un terreno pubblico incolto dei nuovi alberi che serviranno a migliorare la qualità della vita di Rovigo.

MANIFESTO DI ASSISI

In concomitanza con il Manifesto di Assisi, siglato venerdì 24 gennaio nella città di San Francesco per dare seguito alle azioni contro il cambiamento climatico, il programma radiofonico Caterpillar ripropone l'iniziativa M'illumino di meno, l'evento ormai non più solo nazionale (vi partecipano persino Parigi e Vienna) che spegne le luci dei principali monumenti e piazze per ricordare in maniera simbolica l'importanza del risparmio energetico. L'edizione di quest'anno è dedicata a chi pianta alberi per mitigare i cambiamenti climatici e lo fa con «l'adesione importante di una città che a noi sta molto molto a cuore», usando le parole del conduttore radiofonico Massimo Cirri intervistando l'assessore rodigino Dina Merlo: «Sicuramente aderiremo a tutte le iniziative di risparmio energetico di Caterpillar, ma soprattutto quest'anno, che è per noi il primo anno di amministrazione, faremo anche una iniziativa di piantumazione di alberi in uno spazio pubblico. A questo parteciperà l'intera Giunta e ampliamo l'invito alla cittadinanza». Ognuno con il badile in mano, quindi, scaverà una buca e pianterà un nuovo albero che servirà a migliorare la qualità dell'aria: «Sarà una festa in cui noi ci metteremo a giocare con una iniziativa che darà inizio ad una nuova politica ambientale e che ci vedrà protagonisti nei prossimi mesi di altre azioni di riqualificazione del verde della città».

RISPARMIO ENERGETICO

La proposta all'Amministrazione comunale è giunta dal Gruppo ambiente dell'Associazione Civica per Rovigo in stretta collaborazione con Wwf e Legambiente per collaborare a lungo termine per l'intero progetto. Finora non era mai stata così particolare la partecipazione delle precedenti Amministrazioni comunali rodigine a questa manifestazione, visto che in passato ci si era limitati allo spegnimento di alcuni lampioni in centro storico e basta. L'iniziativa di Caterpillar è aperta a tutti: dalle scuole alle associazioni, dalle aziende ai privati. Tutti possono piantare un tiglio, un platano, una quercia, persino anche solo un rosmarino o una pianta aromatica qualsiasi dentro un vaso sul proprio balcone. L'importante è dare un segnale di cambiamento in un mondo che non ha mai conosciuto così alti livelli di inquinamento come in questo ultimo anno.

INQUINAMENTO RECORD

Rovigo, poi, con le sue quasi 20 giornate da inizio anno di sforamenti di Pm10 sospesi in atmosfera ha un grande bisogno di nuove piante in grado di pulire l'aria, l'unico vero rimedio in grado di evitare i blocchi del traffico. A San Bellino, dove è stato recentemente riconfermato il sindaco Aldo D'Achille, l'anno scorso sono riusciti a piantumare 1.200 alberi grazie al contributo della Regione e prossimamente il numero di chiome verdi in giro per il piccolo comune polesano aumenteranno ancora con il progetto di interramento dei cavi telefonici. Saranno eliminati i vecchi, antiestetici e scomodi pali telefonici e sostituiti con degli alberi.

Alberto Lucchin

