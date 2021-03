NUOVE APERTURE

ROVIGO Il Polesine ripiomba in Zona rossa e il commercio è messo a dura prova dalle chiusure imposte per fermare la diffusione del contagio. Poche storie di speranza arrivano da quelle attività commerciali che hanno avuto il coraggio di alzare le serrande in un'epoca storica così difficile. Sono passate alcune settimane da quando Giuseppe Vaiti ha finalmente realizzato il suo sogno. Il giovane barbiere di Lendinara, a soli 23 anni, ha compiuto il grande passo, si è lasciato alle spalle il passato da dipendente e ha aperto il salone Gentlemen's hair salon in via Cavour, storica via del commercio lendinarese, che sta provando a resistere alla crisi.

IL NUOVO STOP

Le restrizioni non hanno spento l'entusiasmo del giovane titolare: «Ho aperto lo scorso 23 febbraio, in Zona gialla, e ho espresso il desiderio di aprire un negozio nella mia città: il mondo della barberia ha portato un tocco di novità a Lendinara e sono stato accolto bene dalla clientela, proveniente anche dai paesi limitrofi come Castelguglielmo, Fratta, Villanova e San Bellino. Al salone ho impresso uno stile vintage e allo stesso tempo moderno, ho in esposizione il classico palo da barbiere e le poltroncine, restaurate, risalgono agli anni Settanta». Da dove arriva la decisione di aprire proprio in piena pandemia? Giuseppe si mostra sicuro di sé: «Se aspetti il momento giusto non arriva mai, bisogna mirare l'obiettivo e andare avanti: nulla ti deve fermare. Certo, speriamo che l'emergenza Coronavirus termini il prima possibile e, quando tutto sarà finito, farò un'inaugurazione ufficiale per ricevere l'abbraccio della città».

IL PERCORSO

Vaiti ricorda il percorso professionale: «Ho studiato, fatto un tirocinio e a 16 anni sono entrato nel mondo del lavoro. Sono stati importanti i sette anni di esperienza sul campo, voglio ringraziare la mia famiglia e il salone Pama Parrucchieri dov'ero dipendente fino a pochi mesi fa».

ABBIGLIAMENTO

Dopo i lavori proseguiti a ritmo serrato in queste settimane, è iniziato il lungo conto alla rovescia che accompagnerà il taglio del nastro di Nkd Italia, azienda specializzata in abbigliamento per la famiglia e accessori per la casa. Il nuovo punto vendita di Santa Maria Maddalena, che sorgerà in via Eridania nel territorio comunale di Occhiobello, aprirà i battenti giovedì 8 aprile, salvo nuovi provvedimenti dettati dall'emergenza sanitaria. Nkd Italia approda in Polesine per ampliare ulteriormente il mercato. Dal marchio nazionale spiegano che «il nuovo punto vendita rappresenta un'ulteriore tappa fondamentale nel progetto di crescita dell'azienda. Ad oggi Nkd Italia vanta più di 550 collaboratori, con oltre 190 negozi presenti in moltissime regioni d'Italia. Per il punto vendita di Occhiobello saranno assunte tre persone». L'approdo di Nkd Italia nel distretto commerciale lungo l'Eridania va ad aggiungersi alle altre realtà che già esistono e funzionano bene, come la Pescheria Ittica, che negli ultimi mesi ha ampliato il giro d'affari e raggiunto un numero sempre più elevato di clienti.

PRODOTTI PER LA CASA

In viale Porta Po a Rovigo, nella zona dove prima esisteva il vecchio Famila, a febbraio ha inaugurato Comodo, nuova attività a gestione orientale che va a rafforzare la presenza del commercio asiatico a Rovigo, già ricco di ristoranti cinesi e giapponesi. Comodo propone materiale per la casa e nelle prime settimane di apertura ha attirato l'interesse dei clienti rodigini che già hanno iniziato a frequentare il .

Alessandro Garbo

