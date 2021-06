Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVORI PUBBLICIROVIGO Da alcune settimane la fontana al centro del parco dell'ex sede del Cur di viale Marconi è chiusa e circondata da una rete che ne delimita l'intero perimetro.È stata così imprigionata perché sono iniziati da qualche tempo i lavori per restaurarla e rimetterla al più presto in funzione.L'assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto spiega, infatti, che l'intervento per il ripristino della fontana è...