Nuova viabilità: pomeriggio di caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Sensi unici e un caos apparentemente senza senso: ieri pomeriggio è scattata la rivoluzione. Silenziosa. E per qualche ora è regnata l'anarchia, con automobilisti che si guardavano spauriti, qualcuno non poco spazientito e capannelli di curiosi agli incroci a scambiarsi commenti fra l'ironico e lo stupefatto.LA SORPRESADi punto in bianco, senza nessun avvertimento preventivo, tutto è cambiato. Con mezza giornata di anticipo rispetto a quanto era stato comunicato martedì. L'annuncio era stato, infatti, che tutto dovesse...