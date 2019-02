Nuova viabilità a San Pio X, incontro pubblico mercoledì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Giunta azzerata, ma le polemiche all'indirizzo del Comune per i recenti cambiamenti in tema di viabilità continuano a pesare nel rapporto tra cittadini ed ente locale. E dopo la rivoluzione che ha interessato le strade a ridosso della stazione ferroviaria, ora sono le modifiche alla viabilità del quartiere San Pio X a impensierire.STRADE DI QUARTIEREL'entrata in vigore dei cambiamenti era stato dato per imminente dall'ex assessore comunale alla Viabilità Luigi Paulon: i nuovi sensi unici di marcia e le disposizioni...