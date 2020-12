ECONOMIA

ROVIGO Il 2021 porterà già almeno una trentina di nuovi posti di lavoro in Polesine grazie al microcredito, adesso che la soglia dei prestiti è salita fino all'importo massimo di 50mila euro. Ad annunciarlo è il rodigino Fulvio Barion, vicepresidente nazionale di ConfimpreseItalia, che lavorando di concerto con la senatrice Roberta Toffanin, vicepresidente della commissione Finanze e Tesoro, sono riusciti a ottenere un grande risultato per le micro e piccole imprese italiane. «È stata abrogata una piccola riga che teneva ferma la possibilità di far nascere nuove attività», spiega Barion, dato che elevando la soglia massima salirà anche l'impatto in termini occupazionali.

IMPEGNO IN PARLAMENTO

Toffanin è stata la relatrice di minoranza dell'emendamento delle opposizioni che ha tolto, di fatto, l'ostacolo che impediva da marzo di elevare questa soglia. Secondo il testo licenziato, l'adeguamento normativo - contenuto nell'articolo 49 del decreto Cura Italia dello scorso marzo, successivamente confluito nell'articolo 13 del successivo decreto Liquidità - era demandato al Ministro dell'Economia e delle Finanze: bastava modificare poche parole, perché pur essendo già in vigore con i due provvedimenti normativi citati la nuova disciplina di questa modalità di concessione di crediti, non poteva tuttavia trovare applicazione (senza l'adeguamento da parte del Ministro) la parte che richiedeva di sostituire la parola 25.000 con 40.000 euro, per rendere così il nuovo testo operativo, e permettere al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di intervenire garantendo per la nuova cifra nella misura dell'80 per cento l'intermediario finanziario che eroga il finanziamento.

RILANCIO DELLE IMPRESE

Così, il vicepresidente di ConfimpreseItalia Fulvio Barion aggiunge: «Premesso che l'economia del paese si basa per l'80 per cento sulla piccola e micro impresa, falcidiata più dai provvedimenti sbagliati del Governo che dal Covid-19, questa è una misura di portata più rilevante di altri provvedimenti perché è uno strumento permanente. È la dimostrazione di come possa essere vincente il rapporto tra chi il palazzo della politica lo vive seriamente, come la senatrice Toffanin, la quale ha compreso la potenza di quella che sembra una piccola cosa, ma è un prezioso strumento che può aiutare il Paese a rialzare la testa». Ora l'ampliamento delle garanzie statali al microcredito sale fino a 50 mila euro, e il rischio per l'intermediario è, al massimo, di 10 mila euro: inoltre l'imprenditore ha 10 anni di tempo per restituire il finanziamento e non dovrà fornire garanzie ipotecarie, perché garantisce il Fondo statale. In Polesine, con queste novità, garantiranno ben 18 nuovi posti di lavoro, da sole, le due attività che attraverso il microcredito aspettano di essere avviate a San Martino di Venezze nel settore delle confezioni. Un'altra decina di imprese attendeva l'adeguamento normativo, mentre trenta ditte erano già state avviate in Polesine tra il 2018 e il 2019 grazie allo stesso strumento di credito. Si stima che ogni beneficiario di microcredito riesca a generare in media 2,5 posti di lavoro.

Nicola Astolfi

