(R.Mer.) Ancora zero contagi per il Polesine. Lascia sperare il dato positivo riferito alla giornata di venerdì, reso noto dall'Ulss 5 in merito ai risultati dei tamponi effettuati in tutta la provincia. Dopo un caso emerso il giorno prima, riferito a una ragazza asintomatica risultata positiva al Covid-19 dopo uno screening pre-intervento chirurgico, in Polesine non emergono, per il momento, altri infetti. Finora sono in totale 448 i residenti della provincia risultati positivi al Covid. Situazione sotto controllo anche nelle strutture residenziali extra ospedaliere del Polesine, dove gli ospiti positivi rimangono quindi 20 (11 agli Istituti polesani e 9 a Fratta Polesine). Gli operatori attualmente positivi sono invece 4 (3 agli Istituti Polesani e 1 a Villa Tamerici). I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 25.141. Le guarigioni restano ferme a quota 353. «Non bisogna abbassare la guarda - avvisa il numero uno dell'Ulss 5 Antonio Compostella - il virus è ancora in circolazione, è necessario continuare a rispettare le regole anche in questa fase per non registrare un aumento dei contagi». Indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere le distanze di sicurezza sono le armi per evitare nuovi contagi che potrebbero arrivare con le riaperture di tutte le attività.

