Nuova donazione all'Ulss 5 Modelli di navi all'ospedale

ULSS 5ROVIGO L'emozione dell'arte che entra in ospedale. Si rinnova grazie al mecenate ferrarese Renzo Melotti la sinergia tra arte e ospedale, per attenuare il dolore che permea i luoghi di cura. A fare bella mostra di sé nella hall sono nove riproduzione dell'artista Franco Ragazzi, ferrarese, decoratore e restauratore con la grande passione per il modellismo navale.LE NAVII modelli in esposizioni donati all'Ulss 5 sono riprodotti nei minimi particolari, con accurata scelta dei legnami e degli altri materiali impiegati nella loro...