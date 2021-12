(F.Cam.) Cocaina in cucina e scatta una nuova chiusura, questa volta per un mese intero, per il bar, friggitoria, fast food e kebab Le Ginette, che si trova al civico 10 della Romea, non molto distante dal ponte sul Collettore Padano Polesano. A emettere il nuovo provvedimento di sospensione della licenza dell'esercizio pubblico è stato ieri il Questore di Rovigo Giovanni Battista Scali, su proposta della Compagnia carabinieri di Adria poiché, anche dopo la prima chiusura, per 10 giorni, disposta a settembre dall'allora questore Raffaele Cavallo, i problemi che erano già stati riscontrati e segnalati hanno continuato a manifestarsi. In particolare, a fine novembre, un ulteriore controllo del carabinieri ha portato ad un sequestro di cocaina, trovata all'interno dei locali cucina.

L'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, infatti, prevede che «oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini». La chiusura di settembre era scattata dopo che i carabinieri erano dovuti accorrere più volte per la segnalazione di risse scoppiate di fronte al locale, ma soprattutto perché, nei vari passaggi di controllo, avevano trovato più di un frequentatore del locale con addosso della droga, in un caso arrestandone anche uno in flagrante: beccato proprio mentre stava spacciando.

