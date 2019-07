CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVA BRETELLAROVIGO La bretella di Villadose per i camion di Ecoambiente la pagheranno i cittadini. Per anni gli ingombranti e pesanti mezzi dell'azienda polesana di gestione e trattamento dei rifiuti hanno utilizzato via Calatafimi per raggiungere la discarica di Taglietto Uno, distruggendola e rendendo un inferno la vita dei residenti della strada arginale alle porte di Rovigo. Grazie all'intervento dei mesi passati del commissario straordinario Nicola Izzo, in Provincia domani verrà finalmente discussa la realizzazione di una via di...