VILLADOSE

Le trattative per arrivare alla formazione delle liste per il rinnovo del consiglio comunale dei prossimi 20 e 21 settembre, si sono rivelate molto più complicate del previsto, tant'è che a ridosso della scadenza per il deposito prevista per oggi, alle 12, l'unica vera certezza è il candidato sindaco del centrosinistra Lucia Pozzato.

In ogni lista ci sono solo dodici posti e la scelta deve essere fatta con la massima accuratezza, oltre a dover come sempre salvaguardare gli equilibri dei partiti che andranno a sostenere le liste. E proprio questo limite ha creato non proprio poche difficoltà alla lista di centrodestra, che ormai agli sgoccioli non ha ancora chiuso il cerchio intorno ai candidati consiglieri che correranno con e per Pier Paolo Barison.

Le trattative hanno visto l'esclusione da parte di Barison tra i suoi seguaci del veterano Vittorio Novo, rappresentante del partito Fratelli d'Italia. Novo, che ha sempre sostenuto che sarebbe stata la sua ultima campagna elettorale, non ha convinto il nuovo candidato sindaco. Chi conosce Novo sa che non è una presenza facilmente gestibile ed egli stesso ha annunciato, anche se non è sicuro al cento per cento e lo si scoprirà solo oggi, che si presenterà per conto suo con la lista Novo per Villadose, della quale ha già pronto il simbolo.

Il bacino di voti di Novo è ormai consolidato da oltre vent'anni e i suoi voti potrebbero essere proprio quelli che farebbero la differenza. Infatti se fino a ieri c'era un certo equilibrio fra i due candidati sindaci a quanto si dice in paese, Lucia Pozzato e Pier Paolo Barison, sostenuti con tutta probabilità dai due ex sindaci Mirella Zambello e Gino Alessio che saranno i capilista, la presenza di una terza lista potrebbe spostare drasticamente gli equilibri.

Mirian Pozzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA