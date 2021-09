Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nove positività, 22 guariti, 16 persone ricoverate e terza dose di vaccino pronta per il richiamo sulle persone immunocompormesse. Queste le cifre del bollettino Covid diramato dall'Ulss 5. Come ieri, le nuove positività sono tutte di persone già in isolamento, non c'è quindi bisogno di tracciare i contatti. Scende leggermente l'indice di incidenza settimanale (1,94% contro il 2,01% di ieri) e anche i ricoverati si riducono a 16: sette in...