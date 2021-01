LA SITUAZIONE

ROVIGO Nove morti Covid in 24 ore. Questo l'ultimo drammatico bilancio che fa salire a 275 il numero totale di polesani che si sono spenti con il virus, 30 in quattro giorni, praticamente la metà dei quali nelle case di riposo. Delle ultime nove persone che si sono spente, nessuna era ricoverata in ospedale. Una tragedia strisciante, silenziosa, dolorosa. In questo momento apparentemente inarrestabile.

TRISTE TRIBUTO

«In giornata credo che dovremo ancora aggiornare questa triste conta - ha sottolineato sconsolato ieri il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella commentando i numeri - l'aspetto più pesante di questa pandemia è il tributo in termini di vite che anche il Polesine sta pagando al Covid. Dal punto di vista statistico, però, voglio sottolineare che il dato della mortalità, inteso some rapporto fra le persone decedute con Covid rispetto alla popolazione contagiata, non è più alto delle medie nazionali e regionali. In Polesine è il 3%, mentre a livello nazionale il 3,4, nonostante qui abbiamo una maggiore percentuale di grandi anziani. Questa mortalità la vediamo tristemente alta nelle persone ricoverate in ospedale, in particolare in Terapia intensiva. E purtroppo è alta anche tra gli ospiti delle case di riposo, perché per la loro età e le loro condizioni, sono persone fragili per antonomasia».

L'APPELLO

È anche per questo che ha rinnovato l'auspicio che la percentuale di adesione al vaccino da parte degli operatori delle Rsa si alzi rispetto all'80% attuale, che pure è ben superiore rispetto al 65% che si era registrato nei primi giorni. Degli 825 lavoratori delle Rsa, sono stati ben 115, ovvero il 14%, a comunicare di non volersi sottoporre al vaccino. «La vaccinazione degli ospiti è importante per la loro sicurezza, ma anche quella degli operatori è altrettanto importante, perché il contagio all'interno delle case di riposo arriva sulle gambe di questi ultimi. È necessario fare in modo che ci sia un'adeguata campagna di informazione sul vaccino, sui livelli di efficacia e di sicurezza, e sul perché sia importante: siamo partiti di gran carriera, ma distribuiremo materiali di formazione e informazione non solo agli operatori delle case di riposo, ma a tutta la popolazione».

CASE DI RIPOSO

Proprio sul fronte delle case di riposo, ieri sono emerse altre 16 positività: 2 ospiti del Csa di Adria, 5 ospiti e 3 operatori dell'Opera pia Bottoni di Papozze, 5 ospiti della casa di riposo La rosa dei venti di Rosolina e un operatore dell'Iras di Rovigo. «Gli osservati speciali - rimarca il direttore dell'Ulss - sono in particolare il focolaio di Adria, nonostante stia mostrando una tendenza alla stabilizzazione (ci sono altri due ospiti positivi), il focolaio di Papozze, più recente e più attivo al momento di quello di Adria, mentre il focolaio di Corbola è in fase di piena negativizzazione, con 8 ospiti e un operatore guariti. Anche il focolaio di Castelmassa sembra stabilizzarsi e c'è una negativizzazione fra gli ospiti. Due ospiti e un operatore si sono negativizzati anche a Villadose, mentre il focolaio di Lendinara è in drastica riduzione e ci sono ben 25 ospiti e 5 operatori negativizzati nell'ultima giornata: ora rimangono 29 ospiti positivi. L'Iras, che è la struttura più grande del Polesine, destava preoccupazioni per l'accensione del focolaio, ma è da giorni sostanzialmente stabile. Nel complesso abbiamo un quadro migliore rispetto a due, tre settimane fa. Tuttavia, fintantoché rimarranno positività nelle Rsa, si pagherà un tributo in termini di decessi. Oggi siamo arrivati a 123 ospiti delle case di riposo che si sono spenti in questa seconda ondata, 73 in struttura e 50 dopo il ricovero in ospedale. Un numero rilevante, doloroso, sarebbe già brutto anche uno solo. Tuttavia, ripeto, non vi è una situazione più drammatica rispetto a quella delle altre province, anzi il quadro delle nostre Rsa, sia come andamento del contagio che della mortalità, è meno pesante rispetto alla media regionale e nazionale».

