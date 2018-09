Nove anni fa morì il papà in moto, ora ha perso la mamma di 52 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BUSOROVIGO Ci sono destini talmente crudeli che è difficile trovare una spiegazione a tanto dolore. Chi è credente cerca di accettare il disegno di Dio, chi non lo è dà la colpa al caso, alla sfortunata coincidenza. È questo il pensiero che ha colto la comunità di Buso in questi giorni di fronte alla morte di Francesca Cesaretto, 52 anni, vedova e madre di Filippo, oggi ventenne.INCIDENTE IN MOTOFrancesca solo nove anni fa accarezzava in lacrime la foto del marito morto in un incidente in moto non dandosi pace per l'accaduto. Accanto a...